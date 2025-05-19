Bloomberg: Трамп введет новые санкции против РФ, если она не пойдет на уступки
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По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России, если страна не пойдет на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает РБК.
Речь идет о поддержке законопроекта республиканца Линдси Грэма*. Он предлагал ввести в отношении России пошлины на экспорт в размере 500%. Сенатор продолжает контактировать с политиками из ЕС.
По словам европейских чиновников, во время предстоящего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным он может заявить, что не в состоянии помешать инициативе Грэма* о введении пошлин. Сенатор является ключевым союзником американского лидера.
Европейский парламент 22 мая может повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на 50%. Ограничение коснется ряда товаров.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.