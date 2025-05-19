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Bloomberg: Трамп введет новые санкции против РФ, если она не пойдет на уступки

По информации агентства Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России, если страна не пойдет на уступки в вопросе урегулирования конфликта на Украине, сообщает РБК .

Речь идет о поддержке законопроекта республиканца Линдси Грэма*. Он предлагал ввести в отношении России пошлины на экспорт в размере 500%. Сенатор продолжает контактировать с политиками из ЕС.

По словам европейских чиновников, во время предстоящего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным он может заявить, что не в состоянии помешать инициативе Грэма* о введении пошлин. Сенатор является ключевым союзником американского лидера.

Европейский парламент 22 мая может повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на 50%. Ограничение коснется ряда товаров.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.