сегодня в 11:54

Politico: Евросоюз может ввести полное торговое эмбарго против России

По информации издания Politico, Евросоюз рассматривает не только введение крупных пошлин, но и полномасштабное торговое эмбарго против России, сообщает ТАСС .

Новые ограничительные меры будут обсуждать в Албании 16 мая во время заседания Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем примут участие Украина и Великобритания.

Страны Евросоюза позаимствовали идею о торговом эмбарго у сенатора США Линдси Грэма*. Он предлагал ввести в отношении России пошлины на экспорт в размере 500%. Сенатор продолжает контактировать с политиками из ЕС.

Европейский парламент 22 мая может повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на 50%. Ограничение коснется ряда товаров.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.