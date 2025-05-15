ЕП может вдвое повысить пошлины на импорт сельхозпродукции и удобрений из РФ

Европейский парламент 22 мая может повысить пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на 50%. Ограничение коснется ряда товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пошлины вырастут в том числе на уксус, сахар, корма для животных.

15 мая комитет по внешней торговле Европарламента утвердил 50% увеличение пошлин на сельхозпродукцию, а также удобрения из РФ. Заключительное голосование по этому вопросу пройдет 22 мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России. Однако западные аналитики считают, что ЕС почти исчерпал возможности для оказания давления на экономику РФ.