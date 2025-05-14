Мировое сообщество замерло в ожидании важнейшего политического события — переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле. На этом фоне обсуждается возможность введения нового, 17-го по счету пакета санкций против России, сообщает RuNews24.ru .

По мнению западных аналитиков, Евросоюз практически исчерпал свои возможности давления на российскую экономику. При этом многие ограничения уже ударили по интересам самих европейских стран. Тем не менее, как отмечает кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин, в преддверии встречи европейские лидеры стремятся ускорить принятие новых санкций.

«Они акцентируют внимание Трампа, подобно „чертям, призывавшим за помощью к Вию“ из известного произведения Гоголя, демонстрируя свою недружелюбную позицию. В то время как сам Трамп, понимая, что Россию нельзя загнать на переговоры кнутом, тормозит процесс со стороны США», — пояснил эксперт.

По его словам, политика санкционного давления уже не дает ожидаемого результата, поскольку структура глобальной экономики за последние десятилетия радикально изменилась.

«Крупные экономики и высокие технологии сегодня есть не только у стран „развитого Запада“, но и у представителей так называемого глобального Юга. Это подтвердило и их присутствие на параде в Москве, посвященном 80-летию Победы над европейским фашизмом», — заключил Иван Бирюлин.