Bloomberg: Европа расстроена тем, что Трамп не вводит новые санкции против РФ

Европейские чиновники расстроены тем, что американский президент Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа…», — говорится в сообщении.

По словам источников, некоторые все еще надеются, что Трамп будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для России.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон.

Угрозы Трампа о том, что он введет новые санкции в отношении РФ, не окажут влияния на планы главы страны Владимира Путина по поводу Украины.