Unherd: угрозы Трампа про санкции не повлияют на планы президента РФ Путина

Угрозы президента США Дональда Трампа о том, что он введет новые санкции в отношении РФ, не окажут влияния на планы главы страны Владимира Путина по поводу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Unherd.

У Соединенных Штатов нет возможности резко нарастить военную помощь Киеву. Их запасы исчерпаны, считают в Unherd.

Ранее Трамп заявил, что решение убрать Россию из G8 было весьма глупым. Если бы страна состояла в нем, то конфликт на Украине бы не начался.

При этом, по мнению Трампа, сейчас неподходящее время для приглашения РФ в «Большую восьмерку». Момент для таких действий уже прошел.