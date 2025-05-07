Трамп сказал, что время возобновить формат G8 с участием России прошло

Американский президент Дональд Трамп сказал журналистам Белого дома, что решение убрать РФ из G8 — «очень глупое». Об этом сообщает РИА Новости .

Трамп считает, что если бы РФ была в G8, то украинский конфликт не начался. При этом американский президент считает, что в данный момент неподходящее время для приглашения России в «Большую восьмерку». Время для таких действий уже прошло.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с главой США и выразил надежду, что боестолкновения между Москвой и Киевом вскоре завершатся. Также они поговорили о возможном участии РФ в чемпионате мира 2026 года.

Трамп ответил Инфантино, что не знал об отстранении России.