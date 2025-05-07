Инфантино обсудил с Трампом возвращение России в международный футбол

ФИФА рассчитывает на мир в Украине и участие России в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время встречи с Дональдом Трампом заявил о надеждах организации на скорейшее установление мира в Украине и возможное участие России в чемпионате мира 2026 года, сообщает газета «Известия» .

"Я не знал об этом (отстранении России)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ходе встречи с Инфантино.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося отстранения российских футбольных команд и клубов от международных соревнований.

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут свидетельствовать о начале постепенного смягчения позиции международного футбольного сообщества в отношении России. Однако окончательное решение будет зависеть от политической ситуации и позиции УЕФА, которая пока сохраняет все санкции в отношении российского футбола.

Чемпионат мира 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о возможной товарищеской встрече между сборными России и Бразилии в 2025 году.