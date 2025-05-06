В сборной Бразилии ответили на новости о футбольном матче с Россией в Москве
Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори
Тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел прокомментировал публикации СМИ, что бразильцы согласились провести два товарищеских матча с национальной командой России в 2025 году. По словам специалиста, он не обладает информацией о возможности проведения такой встречи, сообщает «Чемпионат».
«Честно говоря, я не знаю о возможном матче с Россией», — сказал Таффарел.
По его словам, сейчас бразильская сборная «больше озабочена поиском тренера», поскольку в июне пройдут две отборочных игры на чемпионат мира.
Ранее Galvão e Amigos со ссылкой на документ утверждало, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) согласилась провести две товарищеские встречи со сборной России. Предположительно, бразильцы и россияне могут сыграть в Москве в октябре или ноябре 2025 года.