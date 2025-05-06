Большой футбол в Москве: сборные России и Бразилии проведут два матча

Galvão e Amigos: Бразилия согласилась сыграть со сборной РФ по футболу в Москве

Россия пригласила Бразилию провести два товарищеских матча по футболу в Москве. Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла это приглашение, сообщает Galvão e Amigos со ссылкой на ответное письмо.

CBF ответила Российскому футбольному союзу (РФС) еще в августе 2024 года. В письме говорится, что бразильская сборная готова провести товарищеские встречи с 6 по 14 октября 2025 года и с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — говорится в ответе от CBF.

Тем временем сборные России и США по борьбе также договорились провести матчевые встречи в июле–августе 2025 года.