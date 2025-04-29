Россияне и американцы поборются на коврах

сегодня в 14:20

Дегтярев анонсировал матчевую встречу по борьбе между РФ и США

Команды России и США проведут матчевую встречу по борьбе, заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев. Мероприятие планируют провести в июле–августе 2025 года, сообщает SHOT .

Матч уже согласовали со Всемирной и Американской федерациями борьбы. В ближайшее время хотят обсудить оставшиеся детали встречи.

«Но матчевая встреча Россия — США по борьбе очень вероятна. Предварительные договоренности достигнуты», — сказал министр.

Дегтярев добавил, что власти также работают над проведением встреч с США по другим спортивным дисциплинам.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести хоккейные матчи между игроками КХЛ и НХЛ.