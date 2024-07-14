Блинкен высказался о стрельбе на митинге Дональда Трампа

Американский госсекретарь Энтони Блинкен осудил стрельбу на митинге кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС .

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа и благодарен за то, что он в безопасности», — написал Блинкен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Госсекретарь привел слова президента США Джо Байдена, что в Америке нет места политическому насилию, поэтому все должны его осудить.

Ранее на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. В результате нападения политик получил ранение уха. Американская Секретная служба ликвидировала нападавшего. После покушения Трампа поддержали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.