Bild: Украина готова провести выборы в течение 100 дней

Киев подтвердил готовность организовать президентские выборы в течение 100 дней, а также отказаться от вступления в НАТО. Однако украинские власти требуют для этого определенных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным издания, эти пункты входят в мирный план, предложенный США. Киев на переговорах в Берлине согласился принять их, но при определенных обстоятельствах.

Также Bild утверждает, что Украина якобы также готова пойти на «заморозку» нынешней линии соприкосновения. При этом она отказывается выводить ВСУ со всей территории Донбасса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настало время провести выборы на Украине. Он отметил, что у жителей страны должна быть возможность выбрать лидера государства.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы. Он уточнил, что для этого требуются законодательные изменения.

В воскресенье в Берлине американская делегация обсудила мирный план с украинской стороной. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров отметил, что в ходе встречи был достигнут прогресс.

