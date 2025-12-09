Зеленский заявил, что готов изменить закон о выборах для их проведения

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что готов изменить закон о выборах для их проведения, сообщает РИА Новости.

По его словам, он готов при помощи США организовать голосование через 60-90 дней.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Американский лидер считает, что у украинцев должна быть возможность выбирать главу государства.

Также, по словам Трампа, понимание о том, что Украина не станет частью НАТО, пришло уже давно.

О нелегитимности нынешнего президента Украины говорил и российский лидер Владимир Путин. Он подчеркивал, что этот нюанс может стать препятствием для заключения мирного договора. Москва хочет договориться с Киевом, но юридически в текущих реалиях это невозможно.

