Бессент заявил, что США останутся в НАТО

США подтверждают свою приверженность членству в Североатлантическом альянсе. Данное заявление прозвучало от министра финансов США Скотта Бессента, пишет ТАСС со ссылкой на NBC News.

Отвечая на вопрос журналистов о будущем участии США в НАТО, Бессент заверил, что Вашингтон, несомненно, продолжит оставаться частью НАТО.

При этом глава Минфина США уклонился от прямого ответа о приоритетах Вашингтона между приобретением Гренландии и сохранением членства в НАТО, отметив, что такая постановка вопроса некорректна, так как европейские лидеры осознают, что им необходима защита, обеспечиваемая США.

17 января президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будут взиматься пошлины в размере 10%, которые останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о передаче Гренландии под полный контроль Вашингтона. Данное решение начнет действовать 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%.

Кроме того, Трамп негативно оценил планы европейских стран по развертыванию своих сил в Гренландии, назвав это «очень рискованным предприятием». Он также подчеркнул важность владения островом для укрепления обороноспособности США и более эффективного функционирования американской системы ПРО «Golden Dome».

