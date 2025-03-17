Бербок пытается убедить Трампа не уступать Путину без согласования с ЕС

Глава МИД Германии: США и ЕС должны действовать вместе в вопросах по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает президента США Дональда Трампа не идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину во время предстоящих телефонных переговоров, сообщает «Царьград» со ссылкой на интернет-издание Tagesschau.

Глава немецкого МИД попыталась привлечь внимание Трампа, который планирует во вторник созвониться с Путиным, к интересам Европы в решении украинского конфликта.

«Сейчас крайне важно, чтобы европейские и американские партнеры действовали вместе в духе сотрудничества», — отметила Бербок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта. Представитель Кремля не стал озвучивать, какие темы обсудят политики.

Трамп ранее сообщил, что планирует обсудить с Путиным вопросы контроля территорий, в том числе Запорожской АЭС, и разделения активов с Украиной и Россией.