Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

В Белом доме не стали комментировать слова президента России Владимира Путина о роли НАТО в украинском конфликте, пишет ТАСС .

«Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», —заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о новой позиции главы российского государства после планов Запада предоставить Украине дальнобойное оружие.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер 13 сентября обсудят снятие запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что если такое решение будет принято, это «будет означать прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в конфликте на Украине».