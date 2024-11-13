Бауэр: мы бы вышвырнули РФ из Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия
Фото - © Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States - 231010-D-LS763-1013
Если бы у РФ отсутствовало ядерное оружие, американские и европейские военные бы уже появились на Украине и вышвырнули ВС России оттуда. Об этом заявил на саммите Североатлантического альянса председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает Mash.
Он сделал это признание в ответ на вопрос, почему солдаты из ЕС и США официально не участвуют в украинском конфликте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 ноября высказался о том, что боевые действия между Киевом и Москвой должны продолжаться после избрания Дональда Трампа президентом США. Политик добавил, что Западу необходимо продолжать поддерживать Украину.
Ранее бывший командующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис сказал, что Дональд Трамп заставит Киев признать новые регионы РФ за Москвой. Такое условие может быть прописано в сделке между Россией и Соединенными Штатами.