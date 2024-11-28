Байден заявил об установлении «прямой линии связи» между Китаем и США

Между США и КНР наметилось стабильное равновесие в двусторонних отношениях, такое заявление сделал уходящий президент Америки Джо Байден, пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Американский лидер провел разговор с тремя соотечественниками, вернувшимися на родину после успешного обмена заключенными между двумя державами. Байден выразил удовлетворение их возвращением домой.

«В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво», — заявил Байден

Глава Белого дома подчеркнул важность установленных каналов прямой коммуникации как между руководителями государств, так и между военными ведомствами обеих стран.

По мнению президента США, председатель КНР Си Цзиньпин настроен на предотвращение потенциальных конфликтов, и эта позиция, как уверяет Байден, является искренней.

Ранее сообщалось, что состоялся взаимный обмен задержанными между Пекином и Вашингтоном. Трое граждан — Джон Льюнг, Кай Ли и Марк Суидан — были обменяны китайскими властями на своих граждан. Информацию о равноценном обмене «три на три» официально подтвердили в американском внешнеполитическом ведомстве в середине недели.