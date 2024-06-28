Байден признал свой возраст и умение говорить правду
Президент США Джо Байден с долей самокритики подвел итоги дебатов с Дональдом Трампом, пишет ТАСС.
«Я не молодой человек… не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я умею говорить правду, знаю, что хорошо, а что плохо» — сказал глава Белого дома на выступлении в штате Северная Каролина.
Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа состоялись ранним утром в пятницу по московскому времени.
Байден выдержал все раунды полемики, но несколько раз вызывал тревогу у публики.
Так журналист Бен Шапиро, отметил, что «Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире».
Байден долго «не моргал» и несколько раз заикался при полемике, указали критики программы на CNN.
В окружении американского лидера после дебатов заговорили о поиске нового претендента на пост кандидата в президенты страны.