Байден признал свой возраст и умение говорить правду

«Я не молодой человек… не говорю так гладко, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я умею говорить правду, знаю, что хорошо, а что плохо» — сказал глава Белого дома на выступлении в штате Северная Каролина.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа состоялись ранним утром в пятницу по московскому времени.

Байден выдержал все раунды полемики, но несколько раз вызывал тревогу у публики.

Так журналист Бен Шапиро, отметил, что «Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире».

Байден долго «не моргал» и несколько раз заикался при полемике, указали критики программы на CNN.

В окружении американского лидера после дебатов заговорили о поиске нового претендента на пост кандидата в президенты страны.