Об этом свидетельствуют несколько факторов. Во-первых, результаты первых дебатов, в которых уверенную победу одержал Трамп — несмотря на содержание самих дебатов, неаргументированную критику каждого из кандидатов во времена их президенства, большое количество личных оскорблений, наличие в заявлениях Трампа лжи (подтверждено 38 случаев), а также факт неудачного визуального имиджа Байдена.

Во-вторых, поворотным моментом стало недавнее покушение на Трампа, которое только укрепило позиции политика, наделив его статусом «мученика» и «жертвы».

В-третьих, уже вчера Трамп был официально признан республиканцами в качестве основного кандидата в президенты, в то время как Байдена демократы призвали отказаться от будущих дебатов, как и в принципе от попыток борьбы за президентское кресло.

«В этой связи прогноз для Байдена, в случае его участия в дебатах, крайне негативен. В пользу Трампа сыграет его имидж, обостряющаяся ситуация с мигрантами, провалы во внешней политике Байдена», — сказал политолог.

Кроме того, недавний инцидент фактически поставил Трампа в один ряд с Рейганом и другими лидерами США, на которых совершались покушения.

«Байден в этом случае может лишь подготовить свои скромные аргументы и постараться обыграть Трампа не по части имиджа и пиара, но по части рациональной критики», — заключил эксперт.