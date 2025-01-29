Арестованы «активы Дерипаски» на миллиарды гривен, заявила СБУ

СБУ заявила об аресте «активов Дерипаски» на 50 млн долларов

На Украине якобы арестованы активы российского бизнесмена Олега Дерипаски на 2,11 млрд гривен (50,2 млн долларов), утверждает пресс-служба СБУ. По информации украинской спецслужбы, под арест попала «крупная партия промышленной продукции и сырья».

Утверждается, что арестованы «почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема», произведенные на Украине. Сырье хранилось на складах Николаевского глиноземного завода и ранее якобы принадлежало Дерипаске «через подконтрольную коммерческую структуру», зарегистрированную в стране Евросоюза.

«Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски», — считают в Службе безопасности Украины.

В Киеве также заявили о национализации «всех заводов Дерипаски», якобы находящихся в разных украинских регионах.