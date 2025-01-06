Американское издание Politico назвало «черных лебедей» 2025 года

Politico: «черным лебедем» 2025 года может стать альянс Трампа и Си Цзиньпина

Масштабная эпидемия и альянс избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказались в списке «черных лебедей» текущего года, сообщает американское издание Politico.

Концепция «черного лебедя», выдвинутая американским публицистом Нассимом Николасом Талебом, представляет собой события, обладающие значительной непредсказуемостью и серьезными последствиями для социальных, экономических и политических процессов.

В статье отметили, что также в список попали тайные переговоры властей России, Ирана и Израиля. Предположительно, Кремль может убедить Тегеран отложить разработку ядерного оружия на 5 лет, если США отговорит еврейское государство от нападения.

Кроме того, в 2025 году «черными лебедями» могут стать крупнейшая в мире кибератак, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, обвал рынка и глобальная паника, решающий прорыв в квантовых вычислениях, а также столкновения в Америке из-за изменения границ штатов.

Ранее американский телеканал CBS сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.