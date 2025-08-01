Александр Беглов поздравил жителей Ленобласти с днем создания региона

1 августа Ленинградской области исполняется 98 лет с момента создания. С праздником жителей российского региона поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он отметил, что оба региона связаны между собой героической историей. Наиболее длительное сражение Великой Отечественной войны проходило в этом регионе. Оно продолжалось больше трех лет, напомнил губернатор Санкт-Петербурга.

Он назвал общей памятью сражения на Лужском рубеже и Невском пятачке, на Карельском перешейке, под Синявино и Тихвином. Символом единства стала Дорога жизни через Ладогу.

Беглов напомнил, что по решению президента России День окончания Ленинградской битвы, который отмечается 9 августа, стал новым Днем воинской славы. По словам губернатора Санкт-Петербурга, оба региона представляют собой единую агломерацию.

Они совместно выполняют различные задачи по развитию. Ленинградская область быстро растет, есть рост в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере. На этапе подготовки находятся инвестиционные проекты.