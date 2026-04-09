Администрация Трампа планирует продлить ослабление санкций на нефть РФ

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа вероятно продлит действие послаблений в рамках санкционного режима, касающегося российской нефти. По данным издания Semafor, ссылающегося на бывших американских чиновников, это создаст прецедент для аналогичных мер в отношении иранских энергоносителей, сообщает ТАСС .

Ожидается, что соответствующее решение будет оформлено в ближайшие дни. Как полагают источники, за ним последует и смягчение ограничений по Ирану. Данный шаг рассматривается на фоне сохраняющихся высоких цен на горючее внутри США и непрекращающихся дискуссий о путях урегулирования ближневосточного конфликта.

Подобные действия отражают эволюцию в подходах Вашингтона к санкционной политике. Ограничения все чаще применяются не в качестве инструмента жесткого давления, а как более гибкий механизм, позволяющий влиять на конъюнктуру рынков.

Ранее министерство финансов США отменило ограничения на сделки с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения, которые были отгружены на танкеры до 12 марта. Выданная управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) генеральная лицензия разрешает проведение таких операций до 11 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.