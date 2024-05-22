13 конгрессменов США попросили разрешить ВСУ атаки американским оружием по РФ

Группа конгрессменов США, состоящая из 13 политиков, отправила руководителю Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором потребовала разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории РФ. Об этом сообщает РБК .

Такой документ отправили из-за ухудшения ситуации в районе Харькова, где политика Вашингтона ограничила возможность ВСУ дать отпор с помощью оружия США. Его подписали семь демократов и шесть республиканцев.

Политики также призвали обеспечить обучение дополнительных пилотов ВСУ на истребителях F-16. К концу текущего года будет обучено 12 специалистов. В письме говорится, что этого недостаточно. Еще конгрессмены требуют обеспечить Украину необходимым объемом систем ПВО Patriot.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по военным объектам в РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что обращение к западным партнерам — это истерика на фоне тяжелого положения украинской армии.