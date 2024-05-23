Зону отдыха на улице Ломоносова в Клину усовершенствуют в 2025 году

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Зона отдыха в г. Клин на ул. Ломоносова будет обновлена благодаря голосованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство зоны отдыха на ул. Ломоносова в г. о. Клин проголосовало более 12,7 тыс. человек. Общее количество голосов в г. о. Клин составило более 15,1 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.