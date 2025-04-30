Журналист из Эфиопии выразил благодарность за Открытый диалог в НЦ «Россия»

Журналист из Эфиопии, аспирант Университета Аддис-Абебы Соломон Гарди посетил Москву для участия в Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» и остался благодарен на визит в российскую столицу и состоявшуюся дискуссию, сообщается в Telegram-канале Национального центра (НЦ) «Россия» .

«Хочу выразить благодарность Национальному центру России. Мне очень понравилась моя поездка в Москву. Это был мой первый визит в Россию. На конференции я узнал много нового. Здесь были люди самых разных профессий. Астрофизики, ведущие мировые. Хочу снова приехать в Россию и благодарю вас за прекрасную работу», — сказал Соломон Гарди.

Ранее своими впечатлениями от мероприятия поделился председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве. Он участвовал в рамках трека «Инвестиции в среду» и остался довольным.

С 28 по 30 апреля в НЦ «Россия» проходит международный Открытый диалог. Участники масштабного мероприятия обсуждают в том числе вопросы мировой экономики.