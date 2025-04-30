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Глава Африканского консультативного совета Нденгве признался в любви к России

Председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве принял участие в Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста». На финальной сессии он признался в любви к России, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Свое выступление Нденгве начал с гимна Российской Федерации. Он также поделился впечатлениями от мероприятия, назвав их великолепными.

Кроме того, Нденгве отметил, что все африканцы любят Россию.

«Возможно, русские и не знают, насколько у нас, африканцев, Россия в сердце», — сказал топ-эссеист.

Нденгве участвовал в Открытом диалоге в рамках трека «Инвестиции в среду». Он занял лидирующую позицию по результатам голосования.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участники мероприятия обсуждают будущее мировой экономики.