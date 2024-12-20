Жолобов: по итогам прямой линии с президентом, четко определены направления в работе

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов прокомментировал прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в формате пресс-конференции 19 декабря в Гостином дворе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В ходе пресс-конференции прозвучало большое количество важных вопросов, которые волнуют жителей страны.

Как отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Олег Жолобов, много вопросов, заданных Президенту, так или иначе касались развития Московской области.

«Звучали вопросы, касающиеся, например, транспортной сферы. По итогам прямой линии, губернатор Подмосковья заявил, что „в области транспортной инфраструктуры на маршруты выведено 200 новых автобусов. Увеличение числа транспортных средств происходит в местах с высокой загрузкой, таких как Одинцово, Балашиха, Ленинский район, Красногорск“. Это касается и моего избирательного округа — Домодедово», — сказал Жолобов.

Депутат Мособлдумы также подчеркнул, что конкретность, открытость и желание общаться — вот ключевые качества, которые Владимир Путин продемонстрировал во время прямой линии.

«Как журналист с многолетним опытом работы, я для себя отметил не только то, что отвечал Президент, а как он из, казалось бы частных тем формулировал смыслы по развитию государства. Его ответы были четкими, грамотными и взвешенными», — прокомментировал Олег Жолобов.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.