Жизнь без интернета: психолог рассказала, что поможет справиться с одиночеством

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Психолог Дугенцова: избавиться от одиночества помогут группы по интересам

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что несмотря на кажущуюся «толпу», в современных мегаполисах люди часто чувствуют себя одиноко. Изоляции способствует распространение интернета, а справиться помогут группы по интересам, социальные связи и общественные пространства, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Исторические примеры и эксперименты в экстремальных условиях свидетельствуют, что люди склонны объединяться, чтобы совместно решать бытовые задачи. Однако в условиях ограниченных ресурсов возможны и конфликты», — отметила психолог.

По ее словам, быстрый ритм жизни, отсутствие глубоких личных связей и высокая степень анонимности способствуют ощущению одиночества, но если осознанно развивать культуру сообществ, поддерживать инициативы взаимопомощи и создавать точки социальной интеграции, то проблема постепенно начнет решаться.

На самом деле многое зависит от культуры сотрудничества и грамотных лидеров, заключила эксперт.