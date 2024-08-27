Жительница Шатуры вошла в состав симфонического оркестра Юрия Башмета

Жительница городского округа Шатура, бывшая воспитанница детской школы искусств им. Калинина, а ныне выпускница отдела оркестровых струнных инструментов 1-го Московского областного музыкального колледжа Анастасия Лотина стала новой участницей всероссийского юношеского симфонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Руководит коллективом народный артист СССР, герой труда РФ Юрий Башмет. Анастасия прошла отбор и стала новой участницей прославленного оркестра.

Первым наставником Анастасии была прославленный педагог Ольга Александровна Куликова.

«Поздравляю от всей души и преподавателя, и нашу талантливую выпускницу! Желаю тебе, Анастасия, успехов в творчестве и побольше побед!» — поздравил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.