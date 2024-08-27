Жительница Шатуры вошла в состав симфонического оркестра Юрия Башмета
Фото - © Пресс-служба городского округа Шатура
Жительница городского округа Шатура, бывшая воспитанница детской школы искусств им. Калинина, а ныне выпускница отдела оркестровых струнных инструментов 1-го Московского областного музыкального колледжа Анастасия Лотина стала новой участницей всероссийского юношеского симфонического оркестра. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Руководит коллективом народный артист СССР, герой труда РФ Юрий Башмет. Анастасия прошла отбор и стала новой участницей прославленного оркестра.
Первым наставником Анастасии была прославленный педагог Ольга Александровна Куликова.
«Поздравляю от всей души и преподавателя, и нашу талантливую выпускницу! Желаю тебе, Анастасия, успехов в творчестве и побольше побед!» — поздравил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.
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