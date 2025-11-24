Жительница Химок стала чемпионкой регионального экологического конкурса

Жительница Химок Александра Тутина победила на областном этапе конкурса «Экологические игры-2025» и представила округ на Первой региональной конференции, приуроченной к Всемирному дню вторичной переработки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками проекта стали более 2 000 человек Московской области — те, кто верит: забота о природе начинается с личного вклада.

В программу вошли:

торжественная церемония награждения победителей

чествование профессионалов отрасли — специалистов по переработке, чьи разработки меняют экологическую картину региона

выставка‑презентация передовых перерабатывающих предприятий, демонстрирующих, как отходы превращаются в ценные ресурсы.

Мероприятие еще раз подчеркнуло, что забота об окружающей среде — наш общий выбор и вклад в будущее региона.Организатором проекта выступило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Экологические игры‑2025» еще раз напомнили: забота о природе — это не обязанность, а осознанный выбор. Выбор, который делает наш регион чище и красивее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.