Жительница деревни Малое Карасево описала момент падения SSJ-100 в Подмосковье

Жительница деревни Малое Карасева вместе с мужем наблюдала падение пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, затем сообщила об авиакатастрофе в экстренные службы, пишет Telegram-канал SHOT .

«Он вот прям летел и сразу пошел резко вниз. И взрыв такой. Как вот гриб огненный, огненный такой гриб сразу. Муж говорит: «Сними» (видео — ред.), а я — нет, я буду звонить в «112». Я позвонила», — рассказала женщина.

По словам очевидицы, в экстренной службе приняли ее вызов, после чего она услышала в трубке, что стали поступать аналогичные сигналы и от других свидетелей авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что пассажирский Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе Коломны, обломки самолета упали в лес. Спасатели не сразу смогли попасть на место происшествия, где нашли оба черных ящика в удовлетворительном состоянии.

Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать птица, попавшая в двигатель. Погибли три человека — два пилота и бортпроводник, рейс был перегоночным, поэтому пассажиров в салоне не было.