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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 сентября

18 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом осковской области возгораний не зафиксировано. 12 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

19 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.

20 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — II класс.

21 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — II класс.

В ближайшие дни температура будет плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 6-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.