Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 19–21 сентября
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
18 сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом осковской области возгораний не зафиксировано. 12 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
19 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс.
20 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — II класс.
21 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — II класс.
В ближайшие дни температура будет плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 6-15 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.
«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.