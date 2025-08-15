сегодня в 16:31

Жители Жуковского могут направить предложения по теме благоустройства 2 скверов

В округе Жуковский проводят общественные обсуждения по проектам благоустройства сквера «28 квартал» на улице Фрунзе и сквера «Отдых», который располагается на улице Праволинейная, около станции МЦД-3 «Отдых». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С проектом благоустройства сквера можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Документы» — «Общественные обсуждения»: https://zhukovskiy.ru/documents/общественные-обсуждения/.

Свои предложения и замечания по проектам жители могут подать до 17 августа 2025 года включительно через интернет-приемную: https://pos.gosuslugi.ru/form/?opaId=442&utm_source=vk&utm_medium=46&utm_campaign=1035002600632.

Благоустройство сквера «28 квартал» запланировано на 2025–2026 годы, а сквера «Отдых» — на 2025 год.

Ранее с жителями города проводилась встреча по вопросу благоустройства сквера «28 квартал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.