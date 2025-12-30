Жители ЖК группы «Самолет» отметили Новый год праздничными мероприятиями

Жители семи жилых комплексов группы «Самолет» в Подмосковье приняли участие в новогодних праздниках с концертами, конкурсами и фотозонами, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилых комплексах группы «Самолет» в Московской области прошли семейные новогодние праздники. Мероприятия состоялись в «Квартале Ивакино», «Спутнике», «Пригороде Лесное», «Горки Парк», «Прибрежном Парке», «Новограде Павлино» и «Люберцах». В канун Нового года, 31 декабря, праздник пройдет во дворе ЖК «Пятницкие Луга».

Программа включала музыкальные выступления, танцы, анимационные шоу, а также поздравления от Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков. Для детей были организованы конкурсы и игры. На площадках работали зоны отдыха с горячим чаем, глинтвейном и мандаринами, а также фотозоны для гостей.

Праздники от «Самолет Комьюнити» стали традицией для жителей кварталов и способствуют укреплению добрососедских отношений. Помимо праздничных мероприятий, для жителей регулярно проводят мастер-классы, кинопоказы, ярмарки и спортивные турниры.

В Московской области девелоперы, включая «ФСК», «Гранель», «Самолет», «Пик», «Сити21» и «Брусника», строят не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.