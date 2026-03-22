Жители в бешенстве: власти Волгограда решили брать плату за стоянку у кладбища

Намерение администрации Волгограда в два раза увеличить количество платных парковок, в числе которых будут и подъезды к Центральному кладбищу, вызвало острое негодование горожан, сообщает V1.ru .

Чиновники планируют добавить 1645 платных машино-мест, увеличив их общее число до 4105. Новые места должны дать свыше 140,7 млн рублей к концу 2026 года, из которых 101,1 млн рублей только штрафами. Новые платные парковки появятся не только в Центральном районе города, но и в Дзержинском районе, например, у Центрального Димитриевского кладбища.

«Волгоградская городская логика вышла на новый уровень деликатности. Платные парковки теперь доберутся и до улицы Карла Либкнехта — до той улицы, где находится Димитриевское кладбище. Первые 15 минут — бесплатно, дальше — 40 рублей в час», — возмутились авторы Telegram-канала «Ритуальный патруль».

Они иронично отметили, что вводить парковочный таймер, конечно, необходимо именно там, где люди прощаются с близкими. Получается, что нужно «стараться скорбеть без превышения лимита времени».

Четверть часа уйдет у людей на то, чтобы выйти из автомобиля, дойти до нужного места, собраться, попрощаться и начать идти обратно.

Документ у волгоградских властей сейчас находится на финальной стадии согласования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.