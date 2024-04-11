Жители сняли с фонарного столба кошку, которая испугалась наводнения в Орске

Спасатели сняли с фонарного столба кошку, которая испугалась наводнения и пребывающей воды в Орске, сообщает SHOT.

Как стало известно, кошка от испуга забралась на фонарный столб, но побоялась спуститься. Неравнодушные жители нашли лестницу и сняли со столба кошку.

Теперь животное накормят, отогреют. Кошке будут искать любящих хозяев.

Со времени прорыва дамбы волонтеры спасли сотни животных, которых передают хозяевам, либо — в питомники. Они спасают жизни собаками, домашнему скоту, кошкам.

Ранее жители Орска показали, как выглядят их дома, затопленные паводковой водой. Сейчас она постепенно убывает из города. Вода проникла почти во все комнаты. Утонула мебель и все, что находилось в доме.