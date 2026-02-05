Жители Подмосковья подали около 10 тыс онлайн-заявок на присвоение адреса в 2026 г

С начала 2026 года жители Подмосковья подали около 10 тысяч электронных заявлений на присвоение или аннулирование адреса объектам недвижимости, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по присвоению адреса доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Подать заявление на аннулирование адреса можно при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или отказе в кадастровом учете.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать муниципалитет, указать цель обращения и заполнить онлайн-форму.

Объектами адресации являются земельные участки, здания, сооружения, помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, а также машино-места. Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.