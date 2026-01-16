Жители Подмосковья подали более 14 тыс заявлений на порубочный билет в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья оформили свыше 14 тысяч заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по выдаче разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». Для подачи заявления необходимо выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

При оформлении заявления система информирует о случаях, когда разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, перечетная ведомость формируется автоматически.

Порубочный билет требуется при санитарной рубке, удалении сухостоя или аварийных деревьев, восстановлении нормативных расстояний от зданий и сооружений, а также при строительстве некапитальных объектов и в других ситуациях.

Срок предоставления услуги составляет 8 рабочих дней. Услуга бесплатна, однако заявителю может потребоваться оплатить компенсационную стоимость за вырубку зеленых насаждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.