Жители Подмосковья подали 1,6 тыс заявок на приватизацию в 2026 году

Более 1,6 тыс. электронных заявлений на приватизацию муниципального жилья подали жители Подмосковья с начала 2026 года. Услуга доступна онлайн на региональном портале госуслуг и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Московской области направили более 1,6 тыс электронных заявлений на приватизацию муниципальных жилых помещений. Услуга переведена в цифровой формат и доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости», что позволяет оформить документы дистанционно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.