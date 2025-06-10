Жители Подмосковья могут принять участие в фольклорном форуме «Вологда.Фолк»

С 14 по 17 августа в Вологде, а также на базе архитектурно-этнографического музея «Семенково» в деревне Семенково Вологодской области пройдет Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда.Фолк». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие будет включено в план мероприятий федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 2025 год.

Форум призван объединить молодежь, увлеченную фольклором, традиционной культурой, народным творчеством, и станет площадкой для сохранения и популяризации культурного наследия народов России.

Планируется, что в форуме примут участие 300 представителей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов Российской Федерации.

Для участия в форуме каждому желающему претенденту необходимо зарегистрироваться с 5 по 30 июня в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку (через личный кабинет пользователя) на мероприятие «Всероссийский молодежный фольклорный форум «Вологда.Фолк».

Расходы, связанные с проездом, осуществляются за счет направляющей стороны. Расходы, связанные с проживанием и питанием, осуществляются за счет принимающей стороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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