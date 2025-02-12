Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе эскизов памятника героям СВО
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Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА) дан старт Всероссийскому конкурсу эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Конкурс проводится совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации, министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством.
В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные лица, в том числе ветераны специальной военной операции и их близкие. На конкурс можно представить, как индивидуальные работы, так и групповые. Конкурсные работы будут приниматься до 28 февраля 2025 года.
Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте: https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.
«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.