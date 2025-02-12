Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе эскизов памятника героям СВО

Конкурс проводится совместно с министерством науки и высшего образования Российской Федерации, министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством.

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные лица, в том числе ветераны специальной военной операции и их близкие. На конкурс можно представить, как индивидуальные работы, так и групповые. Конкурсные работы будут приниматься до 28 февраля 2025 года.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте: https://roskazna.gov.ru/konkurs_eskizov/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.