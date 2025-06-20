Жители Подмосковья купили свыше 208 т хлеба и хлебобулочных изделий в 2025 году

В подмосковных торговых сетях и розничных магазинах данная группа товара представлена в широком ассортименте. С начала года жители региона купили свыше 205,6 тыс. тонн хлеба и булочных изделий из пшеничной муки, а также 2,7 тыс. тонн ржаного и ржано-пшеничного. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хлеб — один из самых популярных продуктов во всем мире, имеющий множество видов. Пшеничный, ржаной, цельнозерновой, бездрожжевой, а также со всевозможными добавками – семечками, орехами, сухофруктами или специями. Каждый вид уникален по вкусу, текстуре и пользе для здоровья. Хлеб также содержит витамины группы B, железо, магний и другие необходимые для поддержания здоровья витамины и минералы.

По производству хлеба Московская область занимает лидирующие позиции в стране и Центральном Федеральном округе. За 4 месяца изготовлено 205,5 тыс. тонн, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 4,4%.

Ведущими производителями выступают ООО «Коломенское поле», АО «Ореховохлеб», ООО «Жуковский хлеб» и ООО «Рузский хлебозавод».

По информации Роскачества, взрослым и детям старше двух лет рекомендуется употреблять 2–3 кусочка хлеба в день, что равняется 100–150 грамм. В здоровом питании углеводы должны составлять не менее 50%, поэтому важно учитывать и общую калорийность рациона, а также состав продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.