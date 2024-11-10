Жители опечалены: из магазинов исчез «Красноярский хлеб»

О приостановке работы хлебозавода стало известно 2 ноября. Сотрудница предприятия отметила, что работать некому, поэтому продукции нет.

Фирменный магазин закрылся еще в сентябре. Некоторым работникам не платили зарплату с начала лета. Три человека обращались в трудовую инспекцию. Жители расстроены, ведь красноярский хлеб продавался по адекватной цене.

Ранее россиян предупредили, что этой зимой мандарины могут быть дефицитным товаром. Причина — плохой урожай в Турции, который повлек за собой падение экспорта в несколько раз.