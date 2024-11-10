Новый Год без мандаринов: цитрус может исчезнуть с прилавков этой зимой

Россиян предупредили, что этой зимой мандарины могут быть дефицитным товаром. Причина — плохой урожай в Турции, который повлек за собой падение экспорта в несколько раз, сообщает Telegram-канал IZ.RU .

На ситуацию также повлияло катастрофическое наводнение в районе Валенсии в Испании. Страховые компании отчитались, что в стране затоплены 2/3 плантаций цитрусовых.

В материале указано, что поправить ситуацию могла бы Абхазия. В этом году в стране ожидается пик урожайности за последнее десятилетие. Средняя цена абхазских фруктов на прилавках в России составит 169 рублей за 1 кг.

Ранее биржевые цены на апельсиновый сок рекордно подскочили на фоне неурожая цитрусовых в Бразилии. Из-за этого производители задумались об использовании альтернативных фруктов, чтобы выпускать данный напиток.