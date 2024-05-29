FT: апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов из-за неурожая

Биржевые цены на апельсиновый сок рекордно подскочили на фоне неурожая цитрусовых в Бразилии. Из-за этого производители задумались об использовании альтернативных фруктов, чтобы выпускать данный напиток, сообщает РБК .

По данным Financial Times, в мае фьючерсы на концентрат апельсинового сока подорожали вдвое по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года. За фунт на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке просят 4,92 доллара.

Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс назвал происходящее кризисом.

Пока еще у производителей есть возможность смешать запасы замороженного апельсинового концентрата с тем, что было получено в этот урожай. Но прошлогодние запасы таят на глазах, а поставки уменьшаются уже в течение 3 лет.

Кулс заявил, что выходом из сложившейся ситуации может стать использование разные видов фруктов для производства апельсинового сока, например, мандаринов, а также других цитрусовых. Для этого надо внести изменения сначала в свод международных пищевых стандартов, а затем — в национальные нормативные документы.

Крупнейшим мировым производителем апельсинового концентрата является Бразилия, там выпуск сырья сократился на четверть.

Апельсиновые деревья пострадали от засухи и «болезни желтого дракона», — инфекционного заболевания, когда вырастают зеленые, деформированные и горькие плоды, непригодные в пищу.