Жителей Дубны проинформируют о ремонте на детских площадках

В Дубне появилась новая форма информирования жителей о планах ремонта или замены поврежденных элементов на детских игровых площадках с помощью фиолетовых наклеек в виде облачков. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна .

Печатные наклейки и стикеры с датой устранения дефектов наносятся на элементы при поломке.

В случае повреждения мягкого резинового покрытия детской площадки информация размещается на него при помощи трафарета.

Первые наклейки жители могли уже видеть по адресу: Проспект Боголюбова, дом № 17, площадка за «Терминалами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.