Житель Дубны участвует в конкурсе «Лучший председатель совета МКД»

Житель Дубны Евгений Шипулин подал заявку от города на участие в конкурсе на лучшего председателя совета многоквартирного дома по Московской области. Благодаря ему самый большой дом наукограда преобразился до неузнаваемости, став участником нескольких губернаторских программ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Евгений — коренной житель Дубны, полковник в отставке, участник специальной военной операции, а также член Ассоциации МКД по Подмосковью и председатель самого большого дома в наукограде — дома № 9 на Тверской улице.

Этот дом в народе называют «пентагоном». В нем 19 подъездов, 676 квартир и 40 тысяч квадратных метров помещений. Управлять таким имуществом непросто, но Евгений справляется. Он активен и является связующим звеном между жителями и представителями разных инстанций.

«Долгое время, пока проходил службу в рядах Вооруженных сил, не жил в Дубне, здесь жили мои родители. А когда вышел на пенсию по выслуге лет и, некоторое время пробыв на СВО, вернулся в родной город, то, честно признаться, был удивлен и возмущен положением вещей в доме, где сам когда-то провел детство и юность. Разбитый двор, старые песочницы, разломанные лестницы и входные подъездные группы», — рассказывает Евгений Альбертович.

Позже было принято решение распределить поступившие на открытый специальный счет средства на проведение ремонта. Процесс разбили на два этапа. Сейчас в доме работает подрядчик, который меняет инженерные коммуникации первого этапа — в квартирах и подвалах. Ремонт находится на личном контроле Евгения, который постоянно общается с жителями, управляющей компанией и подрядной организацией. В течение дня не один раз обходит участки, где проводятся работы, решает текущие вопросы.

Запланирован и ремонт подъездов. В этом году такие работы не проводились из-за замены внутридомовых коммуникаций, которая выполняется со стороны лестничных клеток. В итоге ремонт пришлось отложить до окончания работ.

Также благодаря Евгению был реализовал еще один проект — патриотический. За свои деньги и при поддержке неравнодушных жителей Шипулин организовал роспись одной из арок дома, посвященную участниками специальной военной операции. Он планирует продолжить проект, а темы росписи жильцы выберут сами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.